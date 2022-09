Sebastián Molano da gran noticia: ganó última etapa de Vuelta a España

La Vuelta a España llegó a su final con el triunfo del ciclista belga, Remco Evenepoel. Sin embargo, los colombianos tuvieron una competencia digna, pese a quedar lejos del líder. Rigoberto Urán se quedó con la etapa número 17 de 21, y su compatriota, Juan Sebastián Molano logró ganarse la última etapa en la tarde del domingo 11 de septiembre.

La fracción se disputó entre Las Rozas y Madrid, en un vibrante sprint que tuvo a Juan Sebastián Molano luchando con Mads Pedersen. Sin esperárselo, el boyacense logró quedarse con la vigésima primera y la que fue la etapa final de la Vuelta a España. Se convirtió de esa manera en el segundo colombiano en la presente competencia en ganar una por lo menos, pero quedó lejos de Remco Evenepoel en la general.



El plan en el UAE Team Emirates era que Sebastián Molano sirviera para lanzar a Pascal Ackermann en varias etapas, y, de hecho, en esta última no iba a ser la excepción. El colombiano no se lo podía creer cuando pasó a sus competidores y cuando estaba cerca de cruzar la línea. Comentó que nunca pensó en parar, y solo quería pasar la línea final. Para Molano es un día histórico, pues es su primer triunfo en un WorldTour.



Nada podía evitar la escapada en la cima de Remco Evenepoel que finalmente celebró ganando la competencia, pero el plan de la UAE Team era más que ambicioso en busca de plantarle cara en esta última etapa a uno de los mejores ciclistas como el danés, Mads Pedersen. Sebastián Molano arrancó con su compañero de equipo, Pascal Ackermann. Y así fue, el boyacense se tomó confianza, no paró de pedalear, y venció a uno de los mejores velocistas de la Vuelta a España. Cruzó la línea antes que sus competidores y lo hizo en dos horas, 26 minutos y 36 segundos.



No fue una mala competencia para los colombianos, pues al culminar la Vuelta a España, Miguel Ángel ‘Superman’ López dejó en alto el nombre de Colombia detrás de Remco Evenepoel, y los ibéricos Enric Mas, Juan Ayuso, este último del UAE Team Emirates, mismo equipo de Sebastián Molano. Por su parte, Rigoberto Urán cerró la competencia noveno.