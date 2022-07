¡Repudio! Voleibolista puertorriqueña denuncia expresiones racistas 

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), Cesar Trabanco, repudió toda expresión racista en las ligas profesionales locales, luego de que una jugadora criticara insultos de algunos aficionados.

El rechazo de parte de Trabanco proviene después de que la voleibolista Shirley Ferrer descargara este lunes un vídeo en las redes sociales denunciando que durante la serie semifinal de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) ha sido llamada "mona".



Ante ello, Trabanco sostuvo en un comunicado de prensa que repudia todo ataque, falta de respeto o insulto de índole racial o discriminatorio hacia las jugadoras, cuerpo técnico, apoderado o cualquier personal de los equipos en acción en actividades de este organismo. "Shirley (Ferrer), ni ninguna jugadora, o persona relacionada a los equipos de voleibol o de cualquier deporte, no debe de recibir este tipo de insulto de género racial o de cualquier tipo de fobia", enfatizó Trabanco.



"Repudiamos esta conducta y esta falta de respeto hacia nuestras jugadoras. No vamos a tolerar dichos eventos en las canchas donde se lleva a cabo cualquier actividad de la Federación Puertorriqueña de Voleibol", añadió el líder federativo. Trabanco dijo además que dio instrucciones a los apoderados de la LVSF y a los miembros de la FPV "a la no tolerancia".



"Queremos ver esto como un caso aislado, pero de seguir ocurriendo, se les dio órdenes a nuestros equipos que, en caso de identificar a estas personas con esa conducta, sean removidos inmediatamente de la facilidad", señaló. "El equipo que no cumpla con sus responsabilidades se expone a multas y sanciones por parte de la Federación. Entendemos que lo sucedido no debe pasar nuevamente y vamos a velar por ello, pero si pasara, pudiéramos llegar al cierre de las canchas y jugar sin fanáticos", concluyó Trabanco.