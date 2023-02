Van Aert descarta la Strade Bianche y debutará en la Tirreno-Adriático

Luego de estar presente en algunas carreras de ciclocrós en las últimas semanas en donde luchó con Mathieu van der Poel, Wout van Aert tendrá su debut en el ciclismo de ruta en esta temporada.



Inicialmente, el belga lo iba a hacer en la Strade Bianche, pero este lunes el corredor del Jumbo Visma cambió de planes y lo hará hasta la Tirreno-Adriático que será la próxima semana.



“Buenas a todos. Tengo que compartir noticias con vosotros. No estaré en la línea de salida de la Strade Bianche este año. Empezaré la temporada de carretera en la Tirreno-Adriático”, comentó el corredor del Jumbo en sus redes sociales.

Van Aert, quien estaba entrenando en España, mencionó que tiene unos problemas de salud que no le han permitido avanzar en su preparación.



“Desafortunadamente, no me he sentido bien varios días de la última semana, durante el inicio de mis entrenamientos aquí, en Tenerife. Mis planes para la preparación se han visto alterados por ello”, mencionó el ciclista.



De igual manera, dio sus razones por las que no va a la Strade Bianche: “Creemos que en la Strade no podría rendir a mi máximo potencial. A mí me gusta correr para ganar y eso, ahora mismo, no es posible. Necesito un poco más de tiempo y, para ello, a veces, es necesario modificar tus planes”.



Cabe señalar que ante la baja de Van Aert, van der Poel se perfila como el favorito a ganar la Strade Bianche la cual ya se llevó en 2021.