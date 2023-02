Nairo y la profesión que habría escogido aparte del ciclismo

Nairo Quintana se encuentra actualmente en Europa en donde pretende buscar un acuerdo con la UCI y con el Movimiento por un Ciclismo Creíble para poder competir en las grandes escuadras del World Tour o Pro Continental.



Ante esto, el corredor boyacense confía en que todo irá a mejor tras su supuesto veto por uso de Tramadol en el Tour de Francia y que estará en forma para cuando esto suceda.



Es por ello que en entrevista para Caracol Televisión reveló que quiere pelear por grandes cosas en este 2023 y que ha sentido el apoyo de su familia en este difícil momento de su carrera.

"No solamente estoy para pelear una Gran Vuelta sino grandes cosas. Estoy en forma, me sigo preparando bien. Siempre intento que mi cuerpo esté lo más sano y orgánico posible, para que cuando lleguen las competiciones estar en muy buena forma”, comentó de inicio.



“Tengo una familia tan linda y que me ha apoyado tanto, que cuando entran esos problemas se contrarresta un poco", añadió.



Por su parte, que lo fortaleció para seguir peleando por su caso: "El trabajo, la dedicación y el luchar, nos caemos y nos levantamos, seguimos luchando. Esa identificación que hace la gente del día, la gente de a pie. Decir: 'Si ese tipo pudo, vea cómo se levantó', yo también me levanto y voy para adelante".



También habló de su fama y su personalidad: "Soy muy tranquilo, soy muy de los amigos, de mi gente. Es muy bonito ver todo el cariño de la gente, muchas caras de agradecimiento, esas sonrisas... eso no se paga con nada. Pero a veces uno se encuentra con personajes que son muy despectivos".



Además, se refirió a su inicio tardío en el ciclismo: "A mí de niño no me regalaron una bicicleta, nosotros estábamos ocupados, trabajando en el campo. Nosotros de chiquitos no conocíamos a Lucho Herrera. Con el tiempo resulté ganándole a los profesionales".



Finalmente, habló sobre que profesión hubiera escogido sino hubiera sido ciclista: "Quise ser soldado porque en la tradición familiar los únicos que no han prestado el servicio han sido mi papá (por su invalidez) y luego yo, porque me reclutaron en el deporte antes de que me reclutaran en el Ejército".