Nairo Quintana, señalado por el Movimiento por un Ciclismo Creíble

El Movimiento por un Ciclismo Creíble, organización que defiende un ciclismo libre de dopajes, se ha vuelto un problema recurrente en la carrera de Nairo Quintana.



Y es que este ente le ha colocado un presunto veto, por su caso con el Tramadol que le costó su descalificación en el Tour de Francia, lo cual ha hecho que varios equipos no hayan podido fichar por el colombiano.



Pues bien, este ente nuevamente señaló a Quintana quien durante las últimas horas fue incluido en el reporte anual de doping, pese a que el Tramadol no es considera una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje.

Al MPCC poco le importó los términos usados por la UCI e incluyó el caso de Quintana en un reporte que debe ser rectificado ya que atenta con el buen nombre del nacido en Combita.



“Un análisis más estricto revela que si nos limitamos al ciclismo profesional (World teams y Pro teams), este es el número más bajo (2 casos) desde el affair de Festina. Aún así, el MPCC quiere hacer notar que uno de los dos casos registrados en 2022 fue el de Nairo Quintana”, menciona el reporte de inicio.



El colombiano fue descalificado del Tour de France luego que dos de sus muestras de sangre revelaran la presencia de tramadol, un analgésico prohibido por la UCI, pero no por la WADA (Agencia Mundial Antidopaje). Su equipo (Arkéa Samsic) se mantuvo en acuerdo con las reglas de nuestro movimiento y luego no lo mantuvieron en la plantilla al final de la temporada”, complementaron.



Por último, el propio confirmó el supuesto veto a Nairo, pero en términos más suavizados: "En cumplimiento de nuestras estrictas normas éticas, cabe agregar que ningún equipo integrante del MPCC decidió posteriormente contratar al corredor colombiano, y que esta actitud parece haberse vuelto indispensable para todos”.



Con esto dicho, el afán de Nairo de viajar a Europa se acrecenta ya que sí todavía se mantiene este reporte y no hay cambios varios equipos World Tour que lo buscan como el Groupama FDJ y el AG2R no lo pueden contratar justamente porque ambos pertenecen al MPCC y no pueden firmar a corredores con este tipo de casos señalados por la organización.