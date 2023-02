Dubán Bobadilla: el nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano

Un nuevo caso de dopaje se ha descubierto en el ciclismo colombiano que no pasa por su mejor momento en lo que corresponde a este tema. Se trata del caso de Dubán Bobadilla quien fue sancionado provisionalmente por dopaje luego de que en una prueba se le encontraran rastros de CERA-EPO.



El pedalista del Team Nativos no podrá competir hasta que haga su respectiva apelación con una escasa probabilidad de demostrar su inocencia puesto que el propio ciclista ha aceptado la culpabilidad en un comunicado.



“Soy consciente de lo que hice y creo que muchas veces uno va detrás de una meta y se olvida de su propia felicidad. Sacrifica muchas cosas, pero creo que es mejor a veces sacrificar y no perder el tiempo en vano ya que la vida se va en un cerrar y abrir de ojos y luego te das cuenta que ya estás viejo”, mencionó.



La muestra fue tomada el 10 de octubre de 2022 en un momento en donde el ciclista estaba fuera de competencia y hasta este jueves el positivo fue comunicado por la Federación Colombiana de Ciclismo.



La sustancia que consumió Bobadilla es un estimulante que ayuda a los deportistas a mejorar su rendimiento en una sola dosis lo cual significa que es una de las sustancias más fuertes y prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje desde el 2005.



Hay señalar que el corredor de 23 años que fue subcampeón del Clásico RCN 2022 era una de las grandes promesas del ciclismo colombiano ya que estaba siendo ojeado por varias escuadrad europea, pero ahora con esto queda manchada su carrera.



Por último, el corredor en su comunicado apuntó contra las autoridades ciclísticas en Colombia y otros colegas que estarían en las mismas andadas.



“El ciclismo en Colombia se maneja de otra manera con grandes nombres, grandes personas, grandes marcas, grandes equipos y al no estar en la ‘rosca’ o no tener las suficientes influencias llevas del ‘bulto’ al ser la pierda en el zapato de los anteriores mencionados. Afortunadamente, conté con los recursos, pero eres el damnificado al no regalarte por un peso o ayudar sin ningún motivo, tienes que pagar los platos rotos y soy feliz con lo que hice en mi carrera”, concluyó.