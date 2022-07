Tribunal ruso aplaza el interrogatorio de la estadounidense Griner

El tribunal de Khimki, ciudad satélite de Moscú, aplazó hasta este viernes el interrogatorio de la baloncestista estadounidense Brittney Griner, acusada de posesión y contrabando de drogas, delitos de los que se declaró culpable pasado día 7, informó la agencia rusa RIA Nóvosti.

La deportista, de 31 años, doble campeona mundial y olímpica con su país, fue detenida en febrero pasado en el aeropuerto de Sheremétievo de Moscú tras hallar los funcionarios de aduanas entre sus pertinencias aceite de cannabis. Griner explicó la presencia de aceite de cannabis en su equipaje con la premura con que empacó sus maletas para viajar a Rusia y aseguró que nunca tuvo la intención de cometer un delito. En la vista de este jueves, a la que no se permitió el acceso a la prensa, prestaron declaración tres testigos, dos de ellos miembros del club UMMC de Yekaterimburgo, en el que milita la estrella estadounidense, señaló la agencia oficial rusa TASS.



Según la Casa Blanca, tanto el presidente de EEUU, Joe Biden, como vicepresidenta Kamala Harris han hablado por teléfono con la esposa de Griner, Cherelle, para garantizarle que están trabajando para liberar a su mujer lo antes posible, así como a otros estadounidenses encarcelados "injustamente" en Rusia. Moscú declaró este jueves su disposición a trabajar con Washington sobre un canje de presos entre ambos países, que podría incluir a Griner, pero recomendó a EEUU abstenerse de todo intento de presión en esta materia.



"Llamamos las autoridades de EEUU a no especular en un asunto tan sensible, que afecta los destinos de personas concretas. Les recomendamos renunciar a todo intento de presionarnos y les instamos a concentrarse en el trabajo práctico por los canales establecidos", afirmó la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajavova. La diplomática contestó así en su rueda de prensa semanal a una pregunta sobre si hay negociaciones con Washington sobre un canje de presos, como se informó en EEUU en relación a la situación de Griner, en prisión preventiva desde su detención, y del exmarine Paul Whelan, que cumple una pena de 16 años de prisión por espionaje. Estados Unidos, dijo Zajárova, "debe decidir qué quiere".



"¿Trabajar concretamente?. Nosotros estamos preparados para ello. Hacer autobombo o campañas informativas es la opción de ellos, pero nosotros en eso no vamos a participar", puntualizó. En todo caso, la portavoz de Exteriores subrayó que en el caso concreto de Griner hasta que no concluya el proceso judicial contra ella es "prematuro hablar de posibles variantes de su regreso a casa".

Según medios estadounidenses, el expresentante de EEUU ante la ONU Bill Richardson planea visitar Rusia en las próximas semanas para intentar conseguir la libertad de Griner y de Whelan. De acuerdo con algunas versiones de prensa, Rusia y Estados Unidos negocian el canje de la jugadora por el comerciante de armas ruso Víktor But, conocido como el "mercader de la muerte" y que cumple condena en una prisión estadounidense.



But cumple 25 años de cárcel por, entre otros delitos, conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y vender armas a la antigua organización guerrillera de las FARC colombianas. Uno de los abogados estadounidenses de But, Steve Zissou, declaró este miércoles a la agencia oficial rusa TASS que confía en que durante la posible estancia de Richardson en Moscú "le darán a entender claramente que cualquier canje de ciudadanos debe incluir a Víktor But".





