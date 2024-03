El piloto que reemplazaría a Hamilton, según el jefe de Mercedes

La Fórmula 1 no solo tiene la atención puesta en los Grandes Premios y en el dominio que tiene Max Verstappen con Red Bull, a pesar de que en la última carrera tuvo que abandonar por un fallo en el monoplaza, sino también, los ojos están puestos en quién será el escogido para reemplazar a Lewis Hamilton.



Los cuestionamientos llegan principalmente a Toto Wolff, quien es actualmente en jefe de filas de la escudería Mercedes, la cual verá partir al heptacampeón del mundo con rumbo a Ferrari. Recientemente, el director dio a conocer los nombres que estarían interesados en tener en el equipo.

De acuerdo a la entrevista concedida a Fox Sports Australia, Toto respondió ante la pregunta si Max Verstappen era el principal candidato para ocupar la plaza de Lewis en el 2025, a lo cual respondió: “Sí, quiero decir, ya ves cuáles son sus niveles de rendimiento. Pero no me gustaría descartar a otros pilotos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué podemos hacer con este coche. Max llegará en algún momento. Es realmente un problema que el equipo debe resolver”.



Sin embargo, Mercedes es consiente que no debe cerrarse a un solo piloto y por eso, según Toto, en la lista de candidatos están: “Obviamente, está Fernando (Alonso), que es muy ilusionante, y Carlos (Sainz) es muy bueno. Entonces hay algunos.



Además, recalcó que esta contratación “no va a suceder en las próximas semanas o meses”, porque la intensión tanto del director como de la escuadra de Mercedes es “seguir monitoreando el mercado” con el fin de no tomar una decisión apresurada.



Por ahora, tanto Mercedes como el resto de las escuderías descansan tras el Gran Premio de Australia, que dejó como ganador al piloto Carlos Sainz y se alistan para lo que será el Circuito de Suzuka en Japón a realizarse el próximo domingo 7 de abril.