Historia pura: se cumplen 20 años del primer juego Nadal vs Federer

Durante dos décadas en las que Roger Federer y Rafael Nadal deslumbraron al mundo del tenis, lograron enfrentarse de manera oficial, en cuarenta duelos, los cuales dejaron un registro histórico para los amantes del deporte blanco que vieron la época dorada tanto del español como del suizo.



Un 28 de marzo, pero del 2004 y cuando Nadal tenía 17 años, con solamente tres como profesional, mientras que Federer con 22 años de edad y seis siendo tenista de la élite, se dio el primer juego entre ambas futuras leyendas en medio de la tercera ronda del Abierto de Miami.

En ese entonces, Roger ya ocupaba la primera casilla del ranking mundial, algo que había logrado hace menos de dos meses antes de verse por primera vez con el español, quien sorprendió al vencer por primera ocasión en la historia al suizo.



En ese momento, Nadal ocupaba la casilla 34 del ranking ATP y con la confianza absoluta logró superar a Federer en un doble 6-3, logrando así no solo derrotar al mejor del mundo en ese entonces, sino también, cortar la racha de doce victorias consecutivas que tenía Roger.



Tras el término del partido, Federer manifestó que: “He oído hablar mucho de él. Creo que no es una gran sorpresa para nadie”. Mientras que Nadal no dudo en confesar que: “Si él (Roger Federer) hubiese jugado su mejor tenis, no habría tenido opciones. Pero esto es lo que pasa en el tenis. Si un jugador como yo juega a muy, muy buen nivel y un jugador top como Roger no juega a su mejor nivel, puedes ganar”.



Esta fue la primera de las 24 victorias que consiguió Rafa ante Federer, quien logró triunfar en los 16 partidos restantes que se disputaron de manera oficial.



El último partido que disputaron dos de los tenistas más históricos del tenis fue en Wimbledon 2019, en aquella ocasión, el suizo se impuso con parciales 7-6, 1-6, 6-3 y 6-4, logrando clasificar a la final del torneo frente a Djokovic, quien logró imponerse ante Federer en aquella ocasión.



Así quedó registrado el primer duelo oficial entre Rafael Nadal y Roger Federer disputado el 28 de marzo de 2004: