Tom Cruise confiesa que casi muere en rodaje de ‘Misión Imposible 7’

Tom Cruise es uno de los pocos actores que quedan en el mundo que hace sus escenas de acción y no tiene ningún problema en jugarse el físico incluso la vida en casa escena.



Pues bien, el estadounidense ha confesado que por poco muere durante el rodaje de ‘Misión Imposible 7’ que está pronto a estrenarse en todo el mundo.



El americano es exigente y así lo demostraron sus declaraciones durante el rodaje de la misma película durante la pandemia, cuando se puso serio y les dijo a varios trabajadores: “Si los veo haciéndolo otra vez, se van a la p**ta calle”.

Pero a la par de ser exigente es arriesgado ya que en esta película se jugó su vida en una escena que se puede ver en el tráiler y es cuando salta en una moto de un acantilado y despliega un paracaídas.



El actor señaló para ET Canada que estuvo a punto de no contar la hazaña de saltar con la moto: “Hay una gran labor de ingeniería para calcular ese desnivel, la velocidad... Ya sabes, probamos las condiciones del viento desde el principio, así es como enfoco estas cosas”, comentó de inicio.



“En primer lugar, a Christopher McQuarrie (director de la cinta) y a mí se nos ocurre algo, luego nos preguntamos cómo lo hacemos y lo analizamos”, agregó señalando que muchas cosas podrían salir mal, pero igualmente siguieron adelante.



No obstante, Cruise aseguró que de no perfeccionar la técnica de paracaidismo hubiese muerto cuando saltó de un helicóptero: “Al abrir el paracaídas, estaba en la posición incorrecta, y al desplegarlo, el paracaídas giró hacia la ladera de la montaña, justo en el último segundo, estuve muy cerca”.



“Así que realmente tienes que observar cada aspecto de eso para asegurarte de que no salga nada mal”, concluyó.