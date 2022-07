Tiger Woods no se guarda nada: de frente contra la superliga árabe

El estadounidense Tiger Woods cargó este martes contra el australiano Greg Norman y el circuito LIV de golf a dos días de iniciar su concurso en el Abierto Británico, que alcanza su edición 150.

La organización del Abierto Británico no invitó a Greg Norman a la celebración de su 150 aniversario por ser la cara visible del circuito LIV Invitational, que se financia con dinero de Arabia Saudí. “El R&A (organizador del Abierto Británico) obviamente tiene sus opiniones y es su decisión. Greg ha hecho algunas cosas que no creo que sean lo mejor para nuestro deporte y estamos regresando probablemente al lugar más histórico y tradicional del golf. Creo que es lo correcto”, señaló Woods, de 46 años, en conferencia de prensa.



El tres veces ganador del Abierto Británico recordó “lo que representa el PGA TOUR” y lo que ha “dado” a los golfistas en sus carreras y en sus ganancias y trofeos. “Sé que Greg intentó hacer esto a principios de los 90. No funcionó entonces y él está tratando de hacer que funcione ahora. Todavía no veo cómo eso puede ser lo mejor para el deporte”, añadió. Respecto a los jugadores que eligieron el LIV, entre ellos el español Sergio García, se mostró en desacuerdo.



“Creo que lo que han hecho es darle la espalda a lo que les ha permitido llegar a esta posición que tienen”, afirmó. Woods lanzó algunas preguntas al aire sobre el circuito LIV y quienes participen en él. “¿Qué están haciendo estos jugadores por dinero garantizado? ¿Cuál es el incentivo para entrenar? ¿Cuál es el incentivo para salir y ganarlo? Simplemente te pagan mucho dinero por adelantado y juegas algunos eventos de 54 hoyos con un ambiente diferente al que estamos acostumbrados”, reflexionó.

Con todo, se mostró “muy optimista” respecto al futuro del golf, con los “jóvenes que están surgiendo”. “La edad media es cada vez menor y están mejorando antes y más rápido y están ganando a edades más tempranas. Siempre me dijeron que no llegas a la cima hasta finales de los 20, principios de los 30, pero ahora ves a muchachos ganar campeonatos a principios de los 20 y hacerlo de manera consistente”, sostuvo.





EFE