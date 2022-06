Guerra de millones: PGA aumenta premios en torneos del Tour

La PGA anunció un notable aumento en los premios de ocho torneos del Tour, varios de ellos casi multiplicados por dos con respecto a este año, según informó el comisionado Jay Monahan en una rueda de prensa en Cromwell (Connecticut, EE.UU.).

En medio de la tormenta por el lanzamiento del LIV Golf, la nueva millonaria liga apoyada por el Gobierno saudí que se ha hecho en las últimas semanas con estrellas como el español Sergio García o el estadounidense Dustin Johnson, la PGA anunció cambios en los premios de eventos como 'The Players Championship'.



En particular, los premios pasarán de los 20 millones de dólares repartidos en 2022 a los 25 millones en juego en la edición de 2023 de 'The Players'. También destaca el aumento de los premios del 'Genesis Invitational', 'Arnold Palmer Invitational', 'WGC' y el 'Memorial Tournament', que pasarán de doce a 20 millones de dólares.



Además, el 'BMW Championship' pasará de quince a veinte millones en premios y el 'Sentry Tournament of Champions' alcanzará los 15 millones, tras los 8.2 repartidos este año. Este aumento de premios se produce en un momento de tensión en el golf internacional, después de que varias estrellas del PGA Tour decidieran pasar al LIV Golf. Con unos importantes alicientes económicos y premios para sus jugadores, el LIV aspira a organizar un circuito que rivalice en calidad y prestigio con el Tour con base en EE.UU.

El PGA Tour dio un paso al frente a mediados de mayo al negar el permiso para que los jugadores de su tour pudieran competir en el LIV Golf Invitational Series, que fue la primera cita de esta competición y que se disputó en Londres del 9 al 11 de junio.



Ello ocasionó el abandono del PGA Tour camino del LIV Golf de jugadores como el español Sergio García, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Ian Poulter, Lee Westwood o Louis Oosthuizen, entre otros. En cambio, jugadores como el español Jon Rahm han reafirmado su compromiso con el PGA Tour y han criticado abiertamente al LIV Golf saudí. El último jugador en pasarse al LIV fue el mexicano Abraham Ancer, número 20 del ránking mundial.





EFE