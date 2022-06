'Decepcionado': Rory McIlroy le dice no a la Superliga Saudí

El norirlandés Rory McIlroy, ganador de cuatro 'majors', aseguró este martes que no piensa sumarse al LIV Golf, una nueva liga financiada por el gobierno de Arabia Saudí, y consideró que los jugadores que lo están haciendo están tomando "el camino más fácil".

En una rueda de prensa previa al comienzo del Abierto de Estados Unidos, del que fue campeón en 2011, McIlroy aseguró que entiende que jugadores como Phil Mickelson, en el tramo final de sus carreras, se sumen al LIV, pero no comparte la decisión de los golfistas más jóvenes.



"No entiendo la decisión de jugadores que tienen una edad parecida a la mía (33 años), porque creo que mis mejores días todavía están por venir, y creo que también para los demás es así. Me da la sensación de que están tomando el camino más fácil", dijo McIlroy.



Reconoció que está "decepcionado" por la decisión de Mickelson de sumarse al LIV, pero destacó que eso no afecta el "tremendo respeto" que le tiene. Aseguró que no piensa sumarse al LIV porque siente que "es la cosa correcta" y recordó a los grandes golfistas del pasado que construyeron la tradición del PGA Tour. "Crearon y trabajaron duro para algo, y no me gusta ver que todos los jugadores que estuvieron antes de nosotros trabajaron tanto para nada", dijo.



El lanzamiento del LIV Golf, apoyado por el gobierno saudí y cuyo principal aliciente son sus ricos premios económicos, provocó polémicas en Estados Unidos, incluso por parte de familiares de víctimas del 11 de septiembre de 2001, que ven como una traición el hecho de que jugadores estadounidenses acepten ese dinero.

"Sin duda tengo empatía hacia sus familias (de las víctimas del 11 de septiembre). Tengo amigos que perdieron a seres queridos el 11 de septiembre y es algo trágico. Entiendo su decepción y su frustración por eso", afirmó McIlroy. Subrayó, sin embargo, que ha estado "mucho tiempo en Oriente Medio y la gran mayoría de la gente es muy amable", aunque, afirmó, "hay malas personas por todos lados y las malas personas de esa parte del mundo hicieron cosas absolutamente tremendas".





EFE