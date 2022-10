Acusado de maltrato: Nick Kyrgios alega problemas de salud mental

Los representantes legales del tenista Nick Kyrgios alegaron este martes ante un tribunal australiano que el deportista sufre problemas de salud mental con el objetivo de desestimar los cargos de maltrato presentados contra él.

El jugador, de 27 años de edad, fue acusado en julio de un cargo de agresión común por presuntamente maltratar a Chiara Passari -su exnovia- en diciembre de 2021 y afronta, de ser declarado culpable, una condena de dos años de prisión.



El juez Glenn Theakston, del Tribunal de Magistrados del Territorio de la Capital Australiana, aceptó hoy que se realice una evaluación de la salud mental de Kyrgios y aplazó el proceso hasta el 3 de febrero, a instancias de la defensa, informa la cadena de la televisión local Nine.



Kyrgios no compareció en la vista al participar en el Abierto de Japón, que se disputa en Tokio, aunque su abogado insistió ante el tribunal que su cliente "prefiere comparecer en persona" al proceso, agregó la fuente.



El abogado de Kyrgios, Michael Kukulies-Smith, se basa en el "historial médico de su cliente desde 2015, incluidas las divulgaciones públicas de sus problemas de salud mental", sin entrar en más detalles, apunta el diario The Sydney Morning Herald.