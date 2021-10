Dimitrov, Tsitsipas, Schwartzman y Zverev siguen en el Indian Wells

El ruso Daniil Medvedev sufrió una insólita eliminación contra Grigor Dimitrov en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, donde el griego Stefanos Tsitsipas, el argentino Diego Schwartzman y el alemán Alexander Zverev avanzaron de ronda.

Medvedev, primer sembrado del torneo, fue víctima de una espectacular remontada por parte del bulgaro Dimitrov, que se llevó el triunfo por 4-6, 6-4 y 6-3. El ruso, ganador hace un mes del Abierto de Estados Unidos, se embolsó el primer set con autoridad y dominaba el segundo 4-1 cuando Dimitrov encadenó unos insólitos ocho juegos seguidos que llevaron a Medvedev del asombro a la furia, que pagó estrellando su raqueta contra el suelo.



"No recuerdo perder el servicio cuatro juegos seguidos en pista dura", explicó en la videoconferencia de prensa. "He visto bastantes partidos suyos", dijo Dimitrov sobre Medvedev. "Tenía muchas ganas de jugar este partido. Lo que ha logrado en este último año y medio es increíble. Creo que también me empuja a hacerlo mejor". Medvedev, número dos mundial, llegó a la desértica Indian Wells (California) con el cartel de gran favorito después de su impactante triunfo ante Novak Djokovic en la final del US Open, donde consiguió su ansiado primer título de Grand Slam.

El 'peque', como pez en el agua en California

El tenista argentino Diego Schwartzman se clasificó a los cuartos de final de Indian Wells tras vencer al noruego Casper Ruud por un doble 6-3 en una hora y 44 minutos. Schwartzman, undécimo cabeza de serie y número quince del mundo, se impuso con solvencia hoy a Ruud, sexto favorito del torneo y que ocupa actualmente el puesto diez del ránking de la ATP.



El argentino se medirá en la siguiente ronda al ganador del enfrentamiento entre el británico Cameron Norrie y el estadounidense Tommy Paul. Schwartzman empezó el encuentro con mucha agresividad y energía, y rompió el servicio a Ruud en el primer juego del partido. El tenista de Buenos Aires controló el primer set con su potente derecha, su habilidad para encontrar los ángulos de la pista, y su paciencia para llevarse los peloteos más largos.



En cambio, Ruud pasó por muchos problemas para conservar su saque y un nuevo "break" de Schwartzman le dio al argentino el primer set por 6-3. El segundo set comenzó mucho más disputado con los dos tenistas intercambiándose roturas de servicio. Además, Ruud pidió asistencia médica por unos pequeños problemas en el brazo derecho que, finalmente, no le impidieron seguir jugando. Schwartzman esperaba su momento y ese llegó con un nuevo "break" que le puso con 5-3 y servicio para anotarse el encuentro. No dudó ni un instante y, con un juego en blanco, se sacó su billete para los cuartos de final del torneo del desierto californiano.