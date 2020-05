¿Comprando casa? Entérese cómo acogerse a los subsidios del Gobierno

El Gobierno nacional anuncio un paquete de medidas para reactivar la construcción y entre los beneficios están los futuros compradores de vivienda.

Según anunció el Ministerio de Vivienda, serán 200.000 unidades de vivienda nueva las que se podrán comprar con subsidio del Gobierno Nacional de aquí a los próximos dos años.



Estas son las preguntas y respuestas más frecuentes sobre los beneficiarios y los requisitos:



¿A quiénes cubre el beneficio?



Del total de subsidios, 100.000 serán para familias con ingresos hasta de cuatro salarios mínimos mensuales que deseen adquirir una vivienda de interés social y otros 100.000 serán para hogares de cualquier nivel de ingreso que deseen comprar una vivienda en cualquier ciudad del país, cuyo valor sea superior al de una vivienda de interés social y que no supere los 438 millones de pesos.



¿Cómo funciona para viviendas NO VIS?



Según el Ministerio de Vivienda, los beneficiarios de los subsidios No VIS recibirán una ayuda mensual, en dinero, durante los primeros siete años del crédito. “Esto implica una reducción de la cuota mensual de cerca de 439.000 pesos, lo que equivale a un subsidio total de más de 36 millones de pesos, para que más familias puedan hacer realidad el sueño de tener casa propia” destacó el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón



¿Desde cuándo estarán disponibles los beneficios?



El nuevo paquete de subsidios estará a disposición de los compradores desde el segundo semestre de 2020.



¿De qué magnitud es el beneficio para vivienda de interés social?



Por ejemplo, para una familia con ingresos de hasta dos salarios mínimos legales mensuales, que quiera comprar una vivienda de 80 millones de pesos, el subsidio le permitirá pagar una cuota de alrededor de 267.000 pesos mensuales durante 30 años, valor que sin el apoyo del Gobierno sería de una cuota mensual de 602.000 pesos durante ese tiempo.



Si el comprador tiene caja de compensación y accede al subsidio concurrente, la cuota bajará hasta los 179.000 pesos mensuales, aproximadamente.



¿Y cómo se benefician los compradores de vivienda No VIS?



Para una persona que quiera comprar por ejemplo una vivienda de 200 millones de pesos y ya cuenta con el 30 por ciento de la cuota inicial, sin subsidio la cuota mensual le quedaría en cerca de 929.000 pesos mensuales a 30 años y con el nuevo subsidio bajaría hasta los 490.000 pesos, aproximadamente.



*Con información del diario El Tiempo