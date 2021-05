Un rival directo: 'Aprovecharé la experiencia para ganar el Giro'

Sin duda alguna será el rival a vencer. Egan Bernal lo tiene en su radar. El británico Simon Yates (BikeExchange), ganador de la Vuelta 2018 y uno de los máximos favoritos en el Giro de Italia que comenzará el próximo sábado en Turín, considera que tendrá que sacar tiempo a sus rivales directos para no depender de la contrarreloj del último día en Milán.

Yates, de 28 años y reciente ganador del Tour de los Alpes, acude a la carrera rosa con una espina clavada desde hace tres años, cuando perdió la maglia rosa en la tercera semana después de tener la prueba dominada. "Sé que tendré que ganar tiempo antes de la contrarreloj final. Siempre se dice que hay que ir día a día, pero es así. No podemos predecir lo que sucederá en la primera semana, ni en la segunda, ni en la tercera, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros cada día, y si vemos una oportunidad intentaremos aprovecharla", manifestó.



Según su experiencia anterior, Yates considera que aunque la carrera se decida en la tercera semana, la batalla habrá que librarla desde el primer día. "La carrera se gana en la última semana. Hay que tener cuidado, calma e interpretar las etapas. La carrera dura tres semanas y no una. Estoy envejeciendo, y he tenido tiempo de aprender a manejarme mejor, el equipo también ha crecido y espero que podamos aprovechar nuestra experiencia para intentar ganar este Giro ", dijo.



EFE