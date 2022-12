Salario mínimo 2023: no hay acuerdo a pocos días de la fecha límite

Continúa las negociaciones para definir la nueva cifra del Salario Mínimo para 2023. Por el momento ni el Gobierno, los sindicatos y el resto de las partes no se han puesto de acuerdo y ya quedan dos días para la fecha límite.



La base del alza es de 13.77% considerando la inflación de noviembre más la cifra de productividad. De ahí parte la propuesta de los sindicatos que proponen un 20% en el alza del salario por lo que quedaría en $1.200.000.



Por su parte, el pasado 11 de diciembre, los empresarios aseguraron que no presentarán su oferta en la mesa ya que quieren trabajar en conjunto con el Gobierno y los sindicatos para llegar a una postura única antes de este 15 de diciembre.

“Para nosotros este no es un proceso de 'tire y afloje', es un proceso de concertación, y por eso hemos asumido reuniones bilaterales tanto con el gobierno como con las centrales obreras para buscar esos puntos comunes, teniendo como objetivo que ojalá el 15 de diciembre podamos tener un acuerdo", comentó Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.



Por otro lado, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, manifestó que el alza del salario debe estar argumentada.



“Hoy tenemos un techo que lo han puesto ellos, del 20%, y un piso, que es la inflación más la productividad, que es del 13,77%. Vamos a ver qué es lo que más le conviene al país para cuidar la salud de la economía, la generación de empleo, pero también reconocer la devolución del poder adquisitivo de los salarios en un marco inflacionario como el de este año".



Cabe señalar que de no llegar a un acuerdo, el Gobierno hará el aumento del salario mínimo por decreto por lo cual pasaría de $1.000.000 a $1.137.000 si no se aprueba la propuesta del alza del 20%.