Pico y Placa Bogotá: ¿Qué cambios tendrá para el mes de diciembre?

Durante las últimas horas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López informó que la medida del Pico y Placa se extenderá durante todo el mes de diciembre y enero de 2023, una decisión que fue sorpresiva para muchos ya que generalmente esta restricción es levantada para las fechas festivas.



La mandataria aseguró que se tomó esta determinación debido a las numerosas obras que se están llevando a cabo en la ciudad y que incluyen la primera línea del Metro, el mantenimiento de la red de alcantarillado y la construcción de algunas troncales de Transmilenio.



“La medida del pico y placa se mantiene porque estamos en obras. Es más, la otra semana les vamos a contar que como las familias se van vamos a aprovechar para quedarnos y seguir trabajando”, afirmó en rueda de prensa.

De igual manera, López aseguró que la Administración Distrital se dedicará a tapar huecos y a arreglar la malla vial con tal de que los colombianos viajen por toda la ciudad en condiciones.



De esta manera, el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá no tendrá cambios por lo que en los próximos días se seguirá implementando de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m.



Para los días impares no se podrán movilizar los carros con placas finalizadas en 1,3,5,7 y 9 mientras que en días pares no circularán las placas finalizadas en 0,2,4,6 y 8.



Cabe destacar que la Secretaría de Movilidad reiteró que los ciudadanos que incumplan con esta medida deberán pagar una multa por $468.500 pesos colombianos.