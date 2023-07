Urán y el mensaje a sus críticos tras su mal inicio en el Tour 2023

Rigoberto Urán está realizando un Tour de Francia muy diferente a los que ha vivido en ediciones anteriores. El colombiano, que no estaba planeado para esta competencia, vino como gregario de Richard Carapaz y se esperaba que estuviera un escalón por debajo en la jerarquía del equipo.



No obstante, los planes del EF Education se trastocaron tras el retiro del ecuatoriano en la primera etapa por una dura caída y todas las esperanzas del equipo se depositaron hacia el colombiano.



Sin embargo, Urán perdió mucho tiempo y ya no es un contendiente para estar en el Top 10 y ante ello fue criticado por sus seguidores, pero el nacido en Urrao le contestó a sus críticos y aseguró que peleará en el Tour por las victorias de etapa.

"Seguimos con mucha ilusión. No se desanimen, que los noto desilusionado. Uno va cumpliendo los años, hay que ser realistas. Le quiero enviar a un pueblo colombiano: El corazón es importante, pero la cabeza es mejor. Uno a veces se ilusiona y es bueno soñar, pero a veces hay que tener los pies en la tierra y pensar en frío", comentó el colombiano en diálogo con Caracol Televisión.



Y agregó: "Hay que aprender a recibir órdenes. Hacemos partes de unos proyectos, trabajamos en equipo. Pero ustedes no se pueden desanimar; imagínese ustedes aburridos y nosotros haciendo etapas de 200 kilómetros. Necesito que se animen, recen el rosario y vuelven y me llaman".



Vale señalar que Urán marcha 92° en la clasificación general a 22 minutos del líder Adam Yates.