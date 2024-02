Nairo Quintana recibe fuerte mensaje de reconocida figura mundial

Nairo Quintana volvió a la competencia oficial tras cerca de un año sin haber estado vinculado algún equipo de ciclismo. En su regreso, cientos de amantes al deporte, esperaban ver una mejor actuación del pedalista tanto en el Campeonato Nacional de Ruta como en el Tour Colombia.



Sin embargo, quebrantos de salud, que después fueron confirmados por el mismo Quintana, quien ahora se recupera al dar positivo para Covid-19, no permitieron que estuviera en su mejor nivel.

Debido a eso, el boyacense postergó su regreso al viejo continente, que estaba programado en medio de la carrera O Gran Camiño 2024 en España.



“No he podido salir a entrenar. Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Desde días anteriores ya me sentía bastante mal, había cogido una gripe. Me hice la prueba del covid y salió positivo. He estado con muchos síntomas”, dijo Nairo por medio de un video publicado en sus redes sociales.



Mientras se encuentra recuperándose del coronavirus, Nairo recibió un duro mensaje por parte de un compañero de pelotón que destacó a Egan Bernal, pero que al referirse del nacido en Cómbita, ha generado polémica.



Richard Carapaz, ciclista del EF Education Easy-Post, declaró a Marca en España que: “Egan ha recuperado muy bien. Se le ha visto en buena forma y es positivo. Estuve en el accidente y vi cómo fue. Estuve en esos momentos y fue muy duro. Verle, ahora así me alegra mucho. Vuelve a ser ciclista y eso le debe hacer sentirse muy bien”.



Al ser cuestionado tanto por Bernal como por Quintana, Carapaz no dudo en mencionar que “Lo de Nairo no sé, sin comentarios”.