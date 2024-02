Factura de papel desaparece en Colombia: esto pasará, según la DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reveló que para este 2024 se tiene proyectado que los establecimientos comerciales dejen de entregar la tradicional factura de papel y se trasladen al sistema electrónico.



Por medio de un comunicado, la entidad confirmó los plazos para que tanto los supermercados como los demás establecimientos dejen de entregar a sus clientes la factura en papel, para que sea enviada mediante correo electrónico.

Cecilia Rico Torres, directora de Gestión de Impuestos, señaló a El Tiempo, que “esta implementación redundará en beneficios importantes como mejoras en los servicios de declaraciones sugeridas, devoluciones automáticas de impuestos, y dispondrá de información en tiempo real de sus soportes venta y/o compra de bienes y/o servicios”.



De acuerdo a la resolución 008 de 2024, la DIAN entregó que a partir de las siguientes fechas se debe emitir este documento vía electrónica:



1 de mayo de 2024: grandes contribuyentes.

1 de junio de 2024: declarantes del Impuesto sobre la Renta que no tengan a calidad de grandes contribuyentes.

1 de julio de 2024: no declarantes del Impuesto sobre la Renta y sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas.



Además, establecimientos que emiten tiquetes de ingreso como el cine, juegos de azar de transporte y hasta el peaje, también se verán obligado a implementar el sistema electrónico en las siguientes fechas establecidas:



1 de agosto de 2024: servicios públicos domiciliarios, el tiquete de transporte de pasajeros y el extracto.



1 de septiembre de 2024: tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros; la boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte y azar diferentes a los juegos localizados. Además del documento en juegos localizados.



1 de octubre de 2024: el documento expedido para el cobro de peajes; el comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores; y el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros.



1 de noviembre de 2024: la boleta de ingreso a espectáculos públicos, de las artes escénicas, sumado a la boleta de ingreso a cine.