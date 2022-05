Conozca los requisitos para los subsidios de vivienda nueva en Bogotá

La Secretaría Distrital del Hábitat abrió una convocatoria para la ciudadanía que vive en Bogotá, con ingresos de hasta 4 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, que esté interesada en adquirir una de las viviendas separadas previamente en la entidad.

Son 2.400 subsidios disponibles con el programa distrital de 'Oferta Preferente', que busca, a través de la separación de viviendas, garantizar que los hogares que cumplan con los requisitos encuentren en el mercado una oferta de calidad y a bajo costo, a la cual puedan aplicar con el subsidio otorgado.



Ten en cuenta que tienes hasta este 3 de junio de 2022 para poder inscribirte en esta convocatoria de la Secretaría de Hábitat.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los subsidios?



El o la jefe del hogar debe ser mayor de edad.



La sumatoria de los ingresos del hogar no debe superar los 4 SMMLV.



No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.



No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.



No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.



Tener un cierre financiero.

¿Qué debe hacer el hogar para acceder?



Ingresar a www.habitatbogota.gov.co dar clic en el banner principal de subsidios de vivienda con Oferta Preferente y validar si cumple con la totalidad de requisitos para acceder al subsidio.



Revisar la oferta de vivienda VIS y VIP con la que cuenta la Secretaría Distrital del Hábitat en distintos proyectos en la ciudad.



Si al ciudadano (a) le interesa alguno de los proyectos, debe registrarse en el formulario.



Una vez se cierre la convocatoria, la Secretaría del Hábitat validará que el ciudadano cumpla con los requisitos para acceder al subsidio.



Si el ciudadano cumple con los requisitos, será contactado por la constructora del proyecto que eligió, para que posteriormente pueda dirigirse a la sala de ventas y vincularse al proyecto.



Una vez vinculado al proyecto, la Secretaría del Hábitat realizará el proceso de asignación del subsidio.



Vale aclarar que el programa Oferta Preferente NO asigna viviendas gratuitas; este facilita el acceso a una vivienda nueva en Bogotá a través de la asignación de subsidios, lo que quiere decir que, en todos los casos para adquirir una vivienda, el hogar deberá aportar recursos propios y/o recursos de crédito hipotecario.

¿Cuáles son los subsidios que se otorgarán?



Se asignarán 30 SMMLV a hogares que no cuenten con el subsidio de la Caja de Compensación Familiar y cumplan con alguna de estas condiciones:



Postulante(s) víctimas del conflicto armado interno.



Hogares con algún integrante en situación de discapacidad con certificado en escala moderada, severa o completa.



Postulante(s) perteneciente(s) a alguna minoría étnica.



Mujeres cabeza de familia reincorporadas.



Mujeres cabeza de familia que estén o hayan estado en riesgo de feminicidio o violencia intrafamiliar.



Postulante(s) transgénero y/o transexuales.



Se asignarán 20 SMMLV a hogares que cuenten con el subsidio de la Caja de Compensación Familiar y cumplan con alguna de las condiciones mencionadas.





