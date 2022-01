¿Se define el Dakar? Al-Attiyah gana la etapa tras sanción

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) ganó la cuarta etapa del Dakar, disputada entre Al Qaisumah y Riad, después de que la organización del Dakar impusiera una sanción de dos minutos al saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) por exceso de velocidad, lo que le hizo que se le cayera su plan de “no abrir pista mañana”.

“Avanzamos día a día por buen camino. Hemos intentado imprimir un buen ritmo hoy, pero nuestra intención no era abrir mañana porque no habrá motos por delante y, por tanto, no tendremos huellas que nos guíen”, dijo tras la etapa.



“No ha sido fácil porque nos hemos topado con varios coches al principio de la especial y hemos decidido no asumir demasiados riesgos. La última parte de la especial ha sido muy difícil, sobre todo la parte en la zona de los ríos, que exigía mucha navegación. Matthieu (Baumel, su copiloto) ha hecho un gran trabajo y la verdad es que estoy muy satisfecho”, comentó.



Al-Attiyah lidera la general en coches con 38 minutos y 5 segundos de ventaja sobre el francés Sebastien Loeb.



EFE