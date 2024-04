Drástica decisión de Rafael Nadal: 'Mi cuerpo no me deja'

Uno de los tenistas más exitosos y que hace parte de la historia de este deporte es Rafael Nadal, quien se encuentra viviendo un duro momento de su carrera deportiva. El español no juega un partido oficial desde el pasado 5 de enero y aunque se esperaba que volviera a las canchas durante el Masters 1000 de Montecarlo, se dio a conocer su decisión final.



Con ranking protegido, Rafa afronta una serie de problemas físicos debido a una lesión de la cual no ha logrado recuperarse totalmente y por eso, se ha mantenido alejado de las canchas a nivel profesional.



Cabe mencionar que el español estuvo en un juego de exhibición frente a su compatriota Carlos Alcaraz en Las Vegas el pasado 3 de marzo.

Con 37 años y próximo a cumplir 38, Nadal se encuentra en el ocaso de su carrera deportiva y ha intentado superar los problemas que tiene actualmente, no obstante, según afirma el propio tenista, son “tiempos difíciles” para su vida deportiva.



Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales, el múltiple campeón de Grand Slams y experto en tierra batida, terreno donde se jugará el Masters 1000 de Montecarlo, confirmó que no estará presente en este torneo. “Desgraciadamente, os comunico que no voy a jugar. Simplemente, mi cuerpo no me deja”, relató.



Nadal confesó que sigue su preparación para volver a las canchas, sin embargo, no ha podido conseguirlo para el tercer Masters de la temporada. “Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo”, escribió.



Seguidamente, dejo un emotivo mensaje de cara al futuro de su carrera en el tenis, manifestando que: “No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato, manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren”.