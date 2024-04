Nairo Quintana recibe pésimas noticias: sufrió una grave lesión

Nairo Quintana no la pasa nada bien durante el inicio de la temporada 2024. Durante su primera competencia, que fue el Tour Colombia, el pedalista tuvo una afectación de salud que no le permitió estar en plenitud de condiciones físicas para estar entre los primeros de la clasificación general.



Tras haber confirmado que tenía covid-19, el calendario de Quintana tuvo que ser modificado y su regreso a Europa se vio postergado hasta la Vuelta a Cataluña, competencia en la que sufrió una caída que le generó una grave lesión.

Este jueves 4 de abril, por medio de un comunicado oficial, el Movistar Team dio a conocer que el boyacense sufrió una “rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho”.



Según el equipo español, “Quintana continúa desde esta semana su recuperación en Colombia, tras la caída sufrida en la reciente Volta a Cataluña”. Debido a esto, nuevamente el calendario de carreras del campeón de la Vuelta a España tuvo que sufrir nuevas modificaciones.



El pedalista estaba entre la nómina para participar en el Tour de Los Alpes, sin embargo, debido a la gravedad de su lesión, no podrá competir la carrera con el fin de recuperarse totalmente de la rotura que sufrió en su brazo derecho.



“Con vistas a garantizar una total recuperación, Nairo no competirá en su próxima cita programada, el Tour of the Alps. Su calendario posterior será comunicado en próximas fechas”, sentenció el comunicado.



Por ahora, Nairo continuará su proceso de recuperación en su país natal y espera poder estar en las condiciones físicas para volverse a subir a la bicicleta lo más pronto posible de cara a las grandes del ciclismo del 2024.