Egan Bernal sorprende con mensaje sobre futuro: 'No es suficiente'

Egan Bernal ha resurgido de gran manera, luego del accidente que lo alejó durante varios meses del ciclismo. Ahora, recuperado totalmente de sus heridas y retomando su nivel deportivo, Bernal ha logrado tener buenos resultados en lo corrido de la temporada.



Sus más recientes podios en la Vuelta a Cataluña y en la O Gran Camiño, sumado a la séptima posición que ocupó en la París Niza, es la clara muestra que el colombiano tiene el potencial de estar al lado de las grandes figuras del ciclismo como Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard.

Estos resultados han ilusionado a los amantes del ciclismo, quienes esperan que el nacido en Zipaquirá pueda volver a correr una grande del ciclismo en donde ocupe los primeros lugares de la clasificación general, sin embargo, según Egan, aún falta para llegar a su mejor condición deportiva.



En medio de un diálogo en Cyclast, podcast que tiene el pedalista, Bernal fue sincero sobre su presente y futuro, mencionando sobre si está o no en las condiciones para afrontar una carrera de tres semanas. “Si me preguntan que si vuelvo al nivel de antes, con el que gané el Giro (de Italia) y el Tour (de Francia), ya lo conseguí, pero eso ahora no es suficiente”, comentó.



Con estas palabras, Egan dio a entender que quiere seguir siendo figura en el mundo del ciclismo, pero que aún falta confirmar si tiene las condiciones para aguantar el nivel que tienen los pedalistas más importantes en la actualidad.



Cabe recordar que actualmente, el joven maravilla se encuentra tomando algunos días de descanso y recuperación tras lo hecho en la Vuelta a Cataluña y espera volver a la acción con el Ineos Grenadiers en el Tour de Romandía a disputarse a partir del 23 de abril y hasta el 28 del mismo mes.



Esta carrera es sinónimo de buenos resultados para el colombiano, debido a que en la temporada pasada, cuando aún estaba recuperando su nivel, logró ocupar la octava casilla de la clasificación general.