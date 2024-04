Revelan acuerdo que tendría Christian Horner con mujer que lo denunció

El caso de Christian Horner sigue dando de que hablar en la Fórmula 1. Tras conocerse que el jefe de Red Bull fue absuelto de toda culpa por la denuncia de una empleada de la escudería por un supuesto “comportamiento inapropiado”, se han ido revelando diferentes detalles de esta situación.



Recientemente, se dio a conocer que la mujer fue suspendida con el salario completo desde que se dio a conocer públicamente este escándalo y ahora, una persona cercana al entorno de ella declaró anónimamente a la BBC diciendo que la involucrada “no puede hablar”

Según dieron a conocer diferentes medios nacionales e internacionales como Infobae, las partes involucradas habrían firmado un acuerdo de confidencialidad, el cual establece que no se puede hablar ni discutir sobre el caso, según habría informado un vocero del equipo Red Bull.



Mientras que la fuente anónima que entregó sus declaraciones a la cadena británica manifestó que: “Ella no puede ni quiere hablar. Cada vez que le pregunto algo, rompe en llanto y dice que no tiene con quién hablar porque no tiene permiso para hacerlo. Está muy molesta, muy enojada, muy asustada, muy intimidada, muy sola. Creo que es imposible que la gente entienda, sin estar en su lugar, lo que es para ella”.



Por otro lado, el diario Mail Online, que tuvo contacto con otra fuente directa a la mujer denunciante, manifestó que: “Al igual que ha dicho Christian, quiere poner fin a esto. Si este ha sido un proceso justo e independiente y no se encontró ningún delito, entonces ¿por qué no se presenta de manera transparente y Christian niega que esos WhatsApps sean reales?”.



Finalmente, también aseguran que no comprenden como la escudería tomó la decisión de absolver a Christian teniendo las evidencias de lo ocurrido. Además, recalcan que se siente "completamente silenciada y preocupada por su futuro".