Jannik Sinner vivió incómodo momento con famosa cantante ¿qué pasó?

La sensación del tenis actualmente es Jannik Sinner, quien ahora es el número dos del mundo luego de obtener el Grand Slam de Australia y recientemente el Masters 1000 de Miami. Justamente al término del torneo estadounidense, el italiano estuvo compartiendo por algunos momentos con la cantante Laura Pausini, quien asistió a la final del juego que ganó su compatriota.



Tras recibir el trofeo de campeón, ambas celebridades se saludaron y cruzaron algunas palabras, mientras fotógrafos inmortalizaban el momento. Allí, la cantante, mientras sonreía para las cámaras, intentó besar al joven de 22 años, sin embargo, la respuesta de Sinner generó un incómodo momento entre quienes observaban.

Al percatarse que la cantante lo quería besar, Jannik no supo qué hacer y solamente retiró su rostro y sonrió ante las cámaras. Justamente, la misma Laura Pausini publicó en momento por medio de su cuenta oficial de Instagram donde dejó un mensaje hacia el ahora número dos del mundo según el ranking ATP.



“Nuestro campeón una vez más llevó a Italia a la victoria, gracias a su talento, su entrenamiento, su fuerza de voluntad y su carácter. Eres un gran orgullo para todos nosotros y un ejemplo para todos los jóvenes”, dijo la artista de 49 años.



Seguidamente, dejó en claro que intentará seguirlo en los próximos torneos y que espera no sea el último encuentro con Sinner. “¡Fue genial estar contigo en este día tan importante! Y es solo la primera de muchas citas que nos esperan juntos, ¡haré todo lo posible por seguirte!”, agregó.



Cabe resaltar que Sinner sostiene una relación sentimental, según información del diario Corriere della Sera, sin embargo, por petición del jugador, la mujer no se deja ver ante los fotógrafos durante las competencias.



“Es el único tema del que no le gusta hablar: el amor. Ha notado el odio social desatado por la relación de Berrettini con Melissa Satta y teme que una derrota pueda estar ligada a su vida privada. Pero María está ahí, tiene un papel importante”, escribió el medio italiano.



Así quedó registrado el incómodo momento que vivió Jannik Sinner junto a la cantante Laura Pausini: