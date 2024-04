Los candidatos para entrenar a Novak Djokovic: sorpresivos nombres

La noticia de la separación entre Novak Djokovic y su entrenador, Goran Ivanisevic, quienes llevaban una exitosa carrera, pero que durante la temporada 2024, no habían logrado los resultados esperados, ha generado una ola de rumores y especulaciones en torno a quien ocupará el lugar que dejó el ahora ex entrenador del serbio.



Tras varios días de la ruptura y mientras Djokovic se alista para disputar el Masters 1000 de Montecarlo, ya existen varios nombres que podrían empezar a dirigir al número uno del mundo, quien espera volver a la victoria en las próximas semanas.

Uno de los perfiles que suena para ocupar este cargo, es la madre de Andy Murray, Judy Murray, quien es una destacada entrenadora y ex capitana del equipo de Gran Bretaña durante 2011 hasta 2016. La mujer es una experimentada en el deporte blanco con varias décadas estando relacionada con el deporte blanco.



No obstante, Judy en marzo de 2023 comentó en diálogo con claytenis.com que: “No volvería a trabajar en el circuito con ningún jugador. Lo dejé muy claro cuando dejé de ser capitana de la FedCup”, por lo que en caso de confirmarse la noticia, sería un hecho inesperado.



Por otro lado, el diario As menciona que Nenad Zimonjic, sería otro de los principales candidatos para dirigir a Novak Djokovic. El ex tenista es una persona cercana y de confianza a Nole debido a que compartieron equipo en la Copa Davis ganando el título durante la temporada 2010.



“Desconozco por cuánto tiempo quiere Djokovic seguir jugando, pero ahora mismo está con la persona perfecta: ‘Ziki’. Tiene un amplio conocimiento del tenis, pero lo más importante es que conoce a Novak muy bien. Ziki conoce plenamente la mentalidad de Novak, ya han estado juntos en la Copa Davis. Es la persona ideal para Novak”, afirmó Sasa Ozmo, reconocido periodista serbio.



Se espera que en los próximos días, se realice el anuncio oficial de quien será el nuevo entrenador de Nole de cara al resto de la temporada 2024.