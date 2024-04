Exentrenador de Djokovic rompe el silencio: revela motivos de ruptura

La separación entre el tenista Novak Djokovic y su entrenador Goran Ivanisevic ha generado una ola de reacciones en el mundo del deporte blanco. El anuncio se dio en medio del duro momento que vive el número uno del mundo tras no haber podido consagrarse campeón en ningún torneo durante la temporada 2024.



El entrenador croata estuvo al lado del serbio en sus más importantes triunfos, sin embargo, tras varios años de relación, ambos tomaron la decisión de separarse. Goran, recientemente, concedió, por primera vez, una entrevista al medio serbio Sportklub, donde reveló algunos detalles de la ruptura y de su trayectoria junto a Nole.

En su conversación, el ahora exentrenador mencionó que: “Leo mucho... La gente tiene que escribir, pero nadie se acerca a adivinar. No existe una razón concreta. La verdadera razón es la saturación. Han sido cinco años sumamente difíciles”.



Seguidamente, recordó los momentos que vivió cuando Nole no quiso vacunarse contra el covid-19, algo que le impidió participar en varios torneos a nivel mundial. “La gente se olvida del coronavirus y de que, en un momento, Djokovic fue el villano número uno del mundo por no vacunarse”.



Goran reveló que ya “había saturación y fatiga” en la relación, por lo que “él se cansó de mí y yo me cansé de él. Ya no pude ayudarle más, pero hicimos algo genial”, comentó.



“La gente dice que tuvimos una relación turbulenta. Cualquiera que haya seguido a Novak con Boris (Becker) y Marjan (Vajda) sabe que así es como trabaja. Su comunicación en el campo, sus gritos durante los partidos, no me molestaron en absoluto”, manifestó el entrenador croata.



Goran también manifestó que ya venían hablando de una posible separación desde la temporada pasada y reveló detalles de la supuesta discusión que hubo tras quedar eliminado en tercera ronda del Indian Wells. “Para mí, era importante contarle algunas cosas. Decirnos lo que sentíamos. Lo hicimos. Hemos pasado por cosas buenas y malas, hemos pasado por locuras... No es fácil ser Novak Djokovic: todos te buscan, quieren algo, te dan consejos... Tras las cámaras, Novak es un buen hombre. Tiene un gran corazón, quiere acoger a todos y eso no es tan fácil”, dijo.



Finalmente, Ivanisevic deja claro que siempre estuvo al lado de Novak en los buenos y malos momentos. “Estuve dispuesto a morir por él, dispuesto a luchar con el mundo entero. No era fácil en esos momentos (en el 2022) ser su entrenador, nos miraban como si fuéramos leprosos”, sentenció.