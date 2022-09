¡Por la victoria! Canelo se prepara para enfrentar a Golovkin

El mexicano Eddy Reynoso, entrenador del campeón mundial del peso supermedio Saúl 'Canelo' Álvarez, aseguró que el kazajo Guennadiy Golovkin no es un boxeador viejo y será difícil de vencer este sábado en Las Vegas.

"Cuando Golovkin llegó a Japón el pasado mes de abril para enfrentarse a Ryota Murata, entonces campeón mundial, dijeron que estaba viejo, pero cuando ganó por nocáut, comentaron que siempre no. Un peleador como Golovkin, con su disciplina y su pegada, será competitivo hasta el día en que se retire", dijo Reynoso a Efe.



El combate Álvarez-Golovkin, por los títulos de las 168 libras, es uno de los más esperados del año, tras las dos peleas que protagonizaron en septiembre de 2017, con triunfo del mexicano, y un año después, con empate. Según Reynoso, después de 24 asaltos Saúl y Golovkin se conocen bien, cada uno sabe lo que tiene el otro y será una pelea peligrosa para los dos. Álvarez, con 57 triunfos, 39 por nocáut, dos empates y dos derrotas, expondrá sus cinturones ante uno de los contrarios más duros de su carrera, que suma 42 peleas ganadas, con un empate y un revés, estos últimos en las peleas con el mexicano.



Reynoso confesó que han cumplido un campamento diferente, en San Diego, enfocado más en la preparación física y la estrategia. "Repasé los combates anteriores y vamos a hacer algo diferente", explicó el estratega. Canelo sufrió el pasado 7 de mayo su segunda derrota como profesional, en la división semipesada ante el ruso Dmitrii Bivol, un resultado que, según Reynoso, le hizo bien a Saúl porque le sirvió para superarse a sí mismo. "Los deportistas ganadores toman lo mejor de cada triunfo y de cada derrota. Saúl es inteligente y le sirvió mucho la derrota para crecer como deportista. Esperamos ganar el sábado y después queremos una revancha con Bivol. Si se da, bien. Si no, hemos hecho una gran carrera y vamos a seguir buscando a los mejores", dijo.



Al referirse a algunas críticas a Saúl en los medios mexicanos y en las redes sociales, Reynoso señaló que no comparte la idea de que el campeón mundial no es un peleador querido porque donde quiera que sube al cuadrilátero es apoyado. "Los que lo han criticado desde que empezó son dos o tres reporteros mediáticos, quienes hacen el alboroto. En todas las arenas lo quieren mucho, la gente desea saludarlo y lo apoyan", afirmó.



El combate en Las Vegas entre Saúl Álvarez y Guennadiy Golovkin será el principal de una cartelera en la que aparecerá el campeón mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, Jesse Rodríguez, quien expondrá la faja ante Israel González. Rodríguez ha sido la revelación del boxeo en los últimos meses y si gana es posible que tenga en 2023 una pelea épica con el ganador del pleito de diciembre próximo entre el mexicano Juan Francisco 'Gallo' Estrada y el nicaragüense Román 'Chocolatito' González.