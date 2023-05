¿Piqué demandaría a Shakira por vídeo con sus hijos? Abogado respondió

Días después de la salida de ‘Acróstico’ en todas las plataformas digitales, la nueva canción de Shakira que hizo con sus hijos, Milan y Sasha, la reacción de Gerard Piqué no se hizo esperar.



Y es que varios medios españoles señalan que el exfutbolista habría quedado ‘en shock’ luego de ver a sus dos hijos cantando y tocando el piano como los grandes protagonistas del videoclip de la colombiana.



De acuerdo, a la periodista Lorena Vásquez, el exjugador no sabía nada de la aparición de los niños en dicho vídeo y tampoco se habría pedido su consentimiento para que lo hiciesen.

Al respecto, Ramón Tamborero, abogado de Piqué, admitió desconocer si Piqué no sabía nada sobre el hecho de que sus hijos estuviesen en el videoclip.



De acuerdo con Europa Press, el licenciado no dio muchos detalles e instó a que contactará directamente con Piqué para que diera su versión y si iba a tomar medidas con su expareja.



Por otro lado, la abogada de Shakira, Pilar Mañé, aseguró que no pensaba que las cosas fueran a más y admitió que no sabía la opinión de Piqué sobre este delicado asunto.



Ante esto, el entorno de Piqué comenta que él está furioso con su expareja ya que no le habría hecho gracia que sus hijos fueran expuestos en un videoclip de alcance internacional más que a Shakira no le hizo gracia cuando Piqué llevó a Milan a una transmisión de la Kings League en Twitch.



Por el momento, Piqué no ha demandado a Shakira y se desconoce si el exjugador tomará medidas legales contra la cantante, pero de hacerlo podría abrir un nuevo capitulo en la guerra entre ambos.