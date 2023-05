Juanes habló por primera vez de las canciones de Shakira a Piqué

¿Qué opina Juanes de las canciones que Shakira compuso sobre su separación con Gerard Piqué? Se dice que ambos artistas colombianos no han grabado nunca una canción porque su relación no es la más amigable.



Y es que ambas estrellas de la música mundial están en mora de hacer un tema juntos, pues se dice que no son grandes amigos.



Por estos días, Juanes se encuentra de lanzamiento, con su álbum ‘Vida Cotidiana’. Así, el cantante habló con la periodista Eva Rey, en su programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva’, y allí reaccionó a las canciones de Shakira que ha dedicado a describir su rompimiento con Piqué y la infidelidad del exfutbolista.



“¿Tú te verías escribiendo lo que Shakira le escribió a Piqué? ¿Le hubieras dedicado una canción así a Cecilia?”, preguntó la periodista española.



“¿Acabando con ella? No sé. Pero es que es diferente, en este caso es diferente”, comentó Juanes.



Así, Juanes opinó sobre Shakira: “A mí me parece muy valiente lo que ella hizo”.



“Y le ha ido muy bien”, replicó la entrevistadora; a los que el antioqueño asintió: “Sí, se lo merece. Es una tenaz, es una mujer muy talentosa. No la conozco personalmente para hablar de su personalidad, pero me parece que es una talentosísima”.