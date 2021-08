Fórmula 1 vs. Nascar: pilotos se enfrentan en Rocket League

Este jueves 19 de agosto será un día muy especial para los amantes del automovilismo y los videojuegos, una vitrina que los pilotos Checo Pérez y Aric Almirola aprovecharán.

Las estrellas estarán en el evento que se podrá ver en el canal de Twitch del título de Psyonix. Se batirán en Rocket League, un videojuego que combina el fútbol con los vehículos. Fue desarrollado en el 7 de julio de 2015 y se encuentra disponible en español, y tiene modos de juego cooperativo de un jugador y en línea.



El piloto mexicano de Red Bull en F1 y el estadounidense de Stewart-Haas Racing en Nascar jugarán acompañados por un equipo de Creadores de Rocket League y de jugadores Profesionales (Arsenal, Tri House, ShockRL, Widow), quienes tratarán de ayudarlos para llevarlos a la victoria en el Showdown Demonio de la Velocidad de Rocket League.



Checo Pérez, piloto de la Fórmula 1,aseguró: “Son padrísimas estas interacciones con otros deportistas. He tenido mucho trabajo y no he practicado mucho, jaja, pero no queremos nunca perder ni en los videojuegos y eso lo hace muy divertido para los fans. Rocket League acerca nuestro deporte a los gamers y eso es super positivo”.



El canal de Twitch de Rocket League este jueves 19 de agosto a partir de las 12 del mediodía (Hora Colombia).