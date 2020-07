Pico y cédula hoy 14 de julio en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

Este martes 14 de julio se vivirá un nuevo día con restricciones en las diferentes ciudades del país. Con las medidas de pico y cédula, las diferentes alcaldías locales buscan mitigar los contagios de coronavirus en cada ciudad.

En Bogotá NO podrán salir las personas que tengan cédula terminada en par (0-2-4-6-8). Además, en las localidades con cuarentena estricta no podrá salir nadie que no esté dentro de las excepciones..

En Medellín y todo el Valle de Aburrá solo podrán circular las personas cuya cédula termine en 4 y 5.

En Cali, las personas que tengan cédula par NO podrán salir a hacer mercado y vueltas de bancos.

En Barranquilla continúa la medida de pico y cédula y este martes solamente podrán salir las personas con cédulas terminadas en 2 y 3.