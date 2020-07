Pico y cédula hoy 15 de julio en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

Este miércoles 15 de julio continúan las restricciones de movilidad con las medidas de pico y cédula en las diferentes ciudades de Colombia. Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla son las ciudades en las que hay más cuidado por el número de contagios a nivel general y la ocupación de UCI.

En Bogotá NO podrán salir las personas que tengan cédula terminada en impar (1-3-5-7-9). Sin embargo, en las localidades con cuarententa estricta no se puede estar en las calles las personas que no están dentro de las excepciones.

En Medellín solamente podrán salir las personas con cédulas terminadas en 4 y 5. En esta ciudad hay mucha preocupación por la ocupación de UCI.

En Cali, las personas terminadas con número (1-3-5-7-9) IMPAR NO podrán salir. Los demás podrán hacerlo para hacer mercado y diligencias bancarias.

En Barranquilla continúa la medida de pico y cédula y SOLAMENTE podrán salir las personas con cédula terminada en 8 y 9.

Quien incumpla con esta medida deberán pagar $936.323 pesos, y quienes salgan deberán hacerlo con tapabocas obligatoriamente.