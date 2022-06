El ranking y la consistencia: Sebastián Muñoz se destaca en el PGA

Con Juan Sebastián Muñoz, Colombia tiene, nuevamente, a un golfista entre los mejores 50 del Official World Golf Ranking (OWGR). Y no solo eso, el PGA lo destaca con un importante registro dentro de los jugadores activos, el bogotano está de moda.



Después de conseguir su primer top-15 en un ‘major’ al ocupar el puesto 14 del U.S. Open, que se disputó en el Country Club at Brookline, en Massachusetts, Estados Unidos, el golfista se metió, por primera vez, entre los mejores 50 a nivel mundial. Además, Juan Sebastián también escaló en la FedEx Cup del PGA Tour hasta el puesto 35, posiciones que hacen de la temporada 2021-2022 una de las más fructíferas para el atleta nacional.



Con dos terceros lugares en el presente curso, en el A&T Byron Nelson y el The RSM Classic, así como tres top-25 y el reciente Top-15 en el ‘major’ de la USGA, el colombiano se encamina a renovar su tarjeta en el Tour para la edición 2022/23 por esta vía. Ahora bien, si gana un torneo podría retener su estatus por dos o cinco años, según el evento.



Este miércoles el PGA lo destacó como uno de los jugadores más consistentes dentro del circuito: "El colombiano es el segundo jugador activo con más cortes consecutivos en el PGA". Un logro que alienta las ilusiones del bogotano.

¡Mira lo que ha hecho @jsmunozgolf! 🇨🇴⛳🔥



El colombiano es el segundo jugador activo con más cortes consecutivos en el @PGATOUR. pic.twitter.com/yrOegTm41c — Golf Channel LA (@GolfChannelLA) June 22, 2022

En cuanto a los demás golfistas nacionales, Nicolás Echavarría se mantuvo como el segundo mejor del momento en el puesto 456. Villegas cierra el podio colombiano en el 492.