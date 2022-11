Paro de motociclistas: puntos de concentración y razones de la marcha

Durante la jornada de este miércoles transcurre en el país un paro de motociclistas que han mostrado su inconformidad con varias tarifas e impuestos como el SOAT, además del trato inadecuado que reciben en las vías del país.



Ante esto, los moteros salieron a marchar y lo harán durante todo este día en varias zonas de la ciudad de Bogotá, sobre todo.

Puntos de concentración:



En la capital se inició la movilización desde las 10 de la mañana desde la Biblioteca Virgilio Barco y también en varios puntos de la ciudad donde se congregarán los motociclistas. Estos puntos serán: Carrera 30, Calle 72, Calle 13, Carrera 60, Avenida El Dorado y la Avenida NQS.



Razones por las que marchan:



Según Julián Forero, líder del gremio de moteros dio los motivos por los que se optó por la vía de la protesta: "El SOAT va a bajar, que es algo positivo, pero ese 'pero' no lo sabemos, vamos a ver con qué van a camuflar la venta del SOAT o que le bajen el precio del SOAT, a eso es lo que nos estamos arriesgando”.



Por su parte, aseguró que hay una persecución contra los moteros en estos últimos días: “Se están viendo perjudicando son ustedes, ustedes son los que no pueden conseguir el SOAT, ustedes son los que están persiguiendo en las calles, les están inmovilizando sus motocicletas, no los están dejando trabajar libremente”.



Cabe señalar que en días pasados, el Gobierno anunció que se iba a reducir el precio del SOAT en 2023 para ciertos vehículos como es el caso justamente de las motos y también los taxis, buses urbanos entre otros.