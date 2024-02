Vuelve y juega: Paraguay revive la polémica por los Panamericanos 2027

Camilo Pérez López Moreira es el actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y fue quien se refirió una vez más sobre la decisión del ente organizador de quitarle la sede a Colombia de los Juegos Panamericanos tras incumplimientos al momento de realizar los pagos.



En una entrevista con la agencia EFE, el dirigente manifestó que se encuentran trabajando “con la conciencia tranquila” tras postular a Asunción como sede de los próximos juegos.

Según sus declaraciones, el “único pecado fue decir que nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier mega evento que entra dentro de la política de Gobierno del presidente”.



Así mismo, el máximo dirigente del COP, resaltó que: “Otros países se sumaron, como fue Perú, en el caso de Lima, y otros no. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo y vamos a seguir haciéndolo con la conciencia tranquila y la frente en alto porque no tenemos problema con nada”.



Ante las críticas de su homólogo colombiano, quien consideró una “traición” al no recibir el apoyo de Paraguay y, por el contrario, postularse como sede, Pérez afirmó que le hubiese “gustado recibir su llamada antes que acusaciones sobre que nosotros consideramos infundadas”.



“Eso es todo lo que puedo decir, la verdad. Yo no voy a hablar nunca mal de un Comité Olímpico, amigo y menos de un país tan querido como el de Colombia”, dijo el dirigente.