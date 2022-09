¡Encuentro de 'killers'! Djokovic, hablando español con Batistuta

Gabriel Omar Batistuta, es uno de los delanteros más importantes del fútbol latinomericano, el goleador estuvo de visita en Belgrado donde tuvo un particular encuentro con la máxima celebridad de Serbia.

Batigol se encontró con Novak Djokovic en la Academia que tiene el serbio en aquel lugar de su país: el hecho dejó un intercambio de camisetas, fotos y etiquetas en las redes sociales.



Djokovic no pudo participar del US Open por las normativas de Estados Unidos de no dejar entrar al país si no se está vacunado contra el Covid- 19.



Djokovic le obsequió una de las camisetas históricas en su recorrido con la que ganó Roland Garros, mientras que Batistuta le dio una de la Selección Argentina.



El goleador argentino posteó en un instagram el encuentro y escribió: "Gracias Nole por este encuentro en tu centro de entrenamiento de tenis, un momento divertido con muchas anécdotas y vivencias. Pronto nos volveremos a ver".



Los elogios entre la dos estrellas no pararon allí, la figura del tenis le respondió: "Gracias por la visita Gabriel! Soy muy feliz para encontrarte en nuestro país y en mi centro. Serbia te ama mucho".