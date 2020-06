Virus Nipah: OMS alerta la reactivación de otra enfermedad sin cura

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alertas por una posible reactivación del virus Nipah. Esta entidad internacional señaló alertó un nuevo brote en la zona de Kerala, India.

Según información publicada en The New York Times, esta enfermedad ha llegado a 18 personas, matando a 17, por lo que se considera letal. Lo más preocupante para esa entidad es que hasta el momento no se conoce una cura, aunque este fue identificado desde 1998 en los criaderos de cerdos en Malasia.

El virus Nepah es considerado como de alta prioridad de investigación para la OMS, pues este ataca al cerebro y produce síntomas de gripe que escalan hacia un síndrome respiratorio, por lo que si una persona afectada logra sobrevivir a él, serían frecuentes las secuelas neurológicas.

El medio estadounidense explicó que si el virus logra salir de India se podría propagar por Dubai por el alto flujo de indios que se trasladan constantemente entre estos dos territorios.

El virus Nepah, según la OMS, también puede afectar a cerdos o animales domésticos y se conocen de casos de personas que en el 2004, en Bangladesh, se contagiaron por consumir savia de palma datilera contaminada por murciélagos fruteros infectados.