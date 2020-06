Rubén Darío Bustos destapó las historias del Boca vs. Cúcuta del 2007

Rubén Darío Bustos es bien recordado en el fútbol colombiano por su buena pegada para los tiros libres. Además, como lateral derecho pasó por varios clubes del país y la Selección.

Uno de los clubes en los que dejó huella fue en el Cúcuta, pues hizo parte del plantel que en el 2007 llegó hasta la semifinal de la Copa Libertadores y que se fue eliminado por Boca Juniors. En esa serie, el juego de ida terminó 3-1 a favor del motilón, pero en la vuelta, disputada en La Bombonera, perdieron 3-0 en un juego que tuvo protagonista la neblina.

“En ese partido, en los primeros 15 minutos, yo nunca había escuchado a una Bombonera tan callada e inclusive lo hablábamos con nosotros y la gente silbaba porque el equipo no estaba jugando bien y que nosotros ya habíamos tenido oportunidades claras”, recordó en charla con #LaNotaConRoma.

Y es que sobre ese partido se han tejido muchas versiones y situaciones en las que señalan a una presunta ayuda para Boca Juniors, dirigida por Miguel Russo.

“Del partido contra Boca se ha especulado mucho, han hablado de muchas cosas. Entrengamos todo dentro del campo. Mucho se habla de la neblina, pero estaba arriba nuestra, en la cancha se podía ver. Si yo soy Boca y veo que hay neblina y estoy 3-1 abajo no salgo a jugar, a no ser que me hayan hecho unas caretas especiales para poder ver de noche en la neblina o que hayan entrenado con los marines de Estados Unidos. Las condiciones eran iguales para los dos. A la gente le cuesta reconocer que enfrentamos a uno de los mejores Boca de la historia, con jugadores de Selección, que ya habían ganado Copa, que habían jugado finales del mundo y esa experiencia pesa”, dijo, defendiendo al equipo xeneize.

No obstante, Ruben Darío Bustos sí habló de situaciones anormales que sucedieron en ese encuentro y que permitieron algunas diferencias para los argentinos.

"Boca tiene una camiseta muy especial y los árbitros no le pitan lo que es. Ya había jugado antes en la Bombonera, genera mucha presión y al que le genera más presión es al de negro (en este caso el uruguayo Roberto Silvera) que está ahí en el medio. En el primer tiro libre se la pegó en el palo a ellos y me habían dejado ocho o nueve pasos de distancia. Luego hay una falta contra Boca, con la barrera más lejos. A Román le dejaron muchos más pasos, si a mí me dejas 15 pasos te la clavo como papa".

Lo que sí indicó es que desde el calentamiento se notaba una neblina y otros hechos. “Tiraron como algo detrás del arco de Rufay y por eso se paró. No he hablado con todos, pero a muchos sí les fastidió el tema de la neblina”.

Incluso, Ruben Darío contó que todo estuvo mal desde el viaje, pues ellos tuvieron que hacer un traslado hasta Panamá y de allí bajaron a Argentina. Ellos se hospedaron en el Sheraton, pero desde el avión hasta la concentración estuvieron acompañados de hinchas, cuando lo correcto es aislar por completo a los futbolistas.