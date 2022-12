¡No duró nada! Adriano rompió su matrimonio 24 días después de casarse

El exfutbolista Adriano, ha sumado un nuevo episodio a su polémica vida ya que después de 24 días de haberse casado con Micaela Mesquita el brasileño se divorció por un motivo inédito.



Y es que el jugador que pasó por Inter y otros equipos, habría tomado la decisión después del juego entre Brasil y Suiza en donde los brasileños ganaron ese juego lo cual llevó a Adriano a desaparecer por 48 horas.



Según el medio ‘Extra Globo’, el ‘Emperador’ se desplazó a la casa de unos amigos en Vila Cruzeiro, la favela donde se crio, para disfrutar del juego, y tardó dos días en regresar sin haber dado ninguna explicación.

Al momento de su reencuentro con su esposa, Adriano le habría explicado las razones y se disculpó, pero la brasileña no lo aceptó y dio por terminada su relación.



Acto seguido, la mujer eliminó las imágenes junto a él de su perfil de Instagram y dejó un mensaje muy claro: “Me duele por dentro, pero no me voy a tumbar a sufrir. Vivamos”.



Cabe resaltar que Adriano, a pesar de salir desde 2015 con Micaela, se le acusó de que estaba en un triángulo amoroso y que también estaba saliendo con Victoria Moreira. No obstante, ambas relaciones no prosperaron.