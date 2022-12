Carles Puyol puso un ejemplo: ‘¿Qué pienso del jugador colombiano?’

Sin pensarlo dos veces, Carles Puyol, que muchas veces visita Colombia dijo presente cuando recibió la llamada para estar en un evento para construir los sueños de niños en el fútbol, tanto femenino como masculino. Una llamada que tuvo una respuesta tajante, un sí cuando lo invitaron a ser embajador de Scotiabank Colpatria al lado de Linda Caicedo.

Para fomentar el crecimiento de los niños y las niñas colombianas por medio de un evento como el campeonato juvenil de Scotiabank Colpatria, Carles Puyol tuvo su rol como embajador y con Linda Caicedo contestaron preguntas. Una experiencia intachable la del exdefensor central del FC Barcelona, un líder en cancha que motivó a la sangre joven y que se explayó en halagos para el fútbol colombiano. Inicialmente, no ocultó su felicidad de ser parte del evento, “muy contento de estar aquí en estas finales. Yo no tuve la suerte de a su edad jugar un torneo como este y la verdad es que ha sido muy emocionante, se tienen que sentir todos campeones afortunados por estar aquí. El resultado no importa, de las derrotas también se aprende. Entonces a seguir creciendo y disfrutar de este deporte”.



Posteriormente, se refirió al fútbol colombiano describiendo al jugador de Colombia, “creo que hay mucho talento y hay que trabajar en estas edades”, luego puso un ejemplo para trabajar en lo mental y en la cabeza tomando en cuenta el pensamiento de Luis Enrique, estratega de la Selección de España, “en estas edades los resultados no son importantes, lo importante es formar jugadores que vayan probando diferentes posiciones, que no se queden solo en una posición sino que vayan viajando por los diferentes roles que hay dentro de un terreno de juego. En el fútbol es ley de vida que hay que darles paso a los jóvenes, pero también la experiencia de los jugadores que tienen más tiempo pueden aportar mucho dentro y fuera de la cancha. Soy más partidario de hacerlo más progresivamente, lo que pasa es que a veces los jóvenes vienen con mucha fuerza y tiran las puertas muy rápido”.



Luego habló sobre la Copa del Mundo en donde lastimosamente la Selección Colombia no está. Referenció que, “no hay rival pequeño, todos saben posicionarse muy bien, físicamente ya todos están en un estado de forma, vamos a ver qué va a pasar en el Mundial. Yo tuve la oportunidad de jugar varios y sabes que ahora en octavos de final, un día malo te deja afuera. Las favoritas tendrán que hacer bien su trabajo, aunque parezca que hay selecciones de menor nivel, los pueden poner en problemas”.



Sobre el evento de Scotiabank, “creo que es muy importante para que a través del fútbol, tengan una formación firmemente en la educación del deporte e iniciativas como estas son muy buenas, por eso yo pedí sumarme a este proyecto. Se está haciendo un trabajo buenísimo de darles la oportunidad de crecer con este deporte, que puedan vivir experiencias como las que están viviendo, no solo formar jugadores, sino formar personas que es más importante”.



Finalmente, le preguntaron por Lionel Messi y su Mundial. Una fuente de inspiración para jóvenes es sin duda Lionel, “creo que muchos seguidores del fútbol esperan y esperamos, yo si no gana España que Leo pueda levantarla porque se lo merece. Para mí es el mejor jugador de la historia, he tenido la suerte de poder jugar con él. Para mí es un referente para todos los jóvenes, pero no por lo que hace, sino por su forma de afrontar temporada tras temporada cuando lo ha ganado todo, él no se ha conformado, ha intentado mejorar. Hace años atrás Messi ya marcaba diferencias, pero si tú ves, el Messi de hoy en día ha venido sumando registros y eso para mí es el ejemplo para los jóvenes. Que no se ha conformado y siempre que llega arriba, hace lo posible para superarse”.