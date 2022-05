Ventaja en las semifinales: Miami Heat arrolló a Philadelphia 76ers

Los Miami Heat, con una estelar actuación de equipo liderada por Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro y Victor Oladipo, arrolló este miércoles por 119-103 a los Philadelphia 76ers, sin el camerunés Joel Embiid, y tomó una ventaja 2-0 en las semifinales de la Conferencia Este de la

NBA.

Un doble-doble de Butler, con 22 puntos y doce asistencias, además de seis rebotes, lanzó a unos Heat en los que Bam Adebayo contribuyó con 23 puntos y nueve rebotes, Oladipo aportó 19 puntos y Herro, sexto hombre del año, selló 18, con siete rebotes. Los Heat impusieron su superioridad a nivel de organización, poderío ofensivo y solidez defensiva, frente a unos 76ers a los que no les bastaron los 34 puntos de un excelente Tyrese Maxey, el auténtico líder del equipo de Doc Rivers en la noche de Miami.



James Harden, que no había pasado de los 16 puntos en el primer partido, anotó veinte este miércoles, con cuatro rebotes y nueve asistencias, pero a pesar de eso no consiguió ser realmente protagonista ante la agresiva defensa de Miami. Ya son diez las derrotas de los 76ers en los 16 partidos disputados este año sin Embiid, quien sigue de baja por una fractura de órbita y una leve conmoción. Los doctores estudian su evolución a diario en el intento de recuperarle lo antes posible, para prolongar la historia de una serie que hasta este momento está siendo dominada por los Heat.

LOS HEAT VUELAN A BASE DE TRIPLES

Pese a mejorar sobre todo en su dinámica ofensiva, tras sufrir notablemente la baja de Embiid en el primer partido, los 76ers no consiguieron aguantar el ritmo de los Heat en un arranque de encuentro dominado por los 16 puntos de Tyler Herro, con tres triples, y los once de Bam Adebayo.



Herro hizo daño a los 76ers desde la línea de tres puntos y los Heat conectaron ocho de sus 17 tiros de tres puntos en la primera mitad, por los cuatro de catorce de 'Philly'. Victor Oladipo, aprovechando una gran jugada de Jimmy Butler, anotó el triple de la ventaja de los Heat en el 52-38, pero los 76ers dominaron en la pintura y consiguieron un parcial de 9-0 que les acercó hasta los cinco puntos en el 52-47.



Pero cada vez que los de Doc Rivers empezaban a ver la luz, aparecían los Heat desde la línea de tres puntos para volver a escaparse. Así, con otro triple de Herro, los Heat se fueron al descanso con un margen de ocho puntos (60-52). Un guión que se repitió en el arranque del tercer período, en el que dos rápidas canastas de Tobias colocaron a los 76ers a cuatro puntos (60-56), antes de que Butler anotara seis puntos seguidos y repartiera dos asistencias para lanzar un parcial de 12-2 que frustró a 'Philly'.

A LOS 76ERS NO LES BASTA CON MAXEY

Fue mérito de Tyrese Maxey, con trece puntos en el tercer cuarto, si los de Doc Rivers no se descolgaron por completo del encuentro, tras llegar a perder por quince puntos (81-66) cuando Butler conectó un tremendo triple y Victor Oladipo apoyó al tablero dos buenos puntos.

Los Heat se alimentaron con el entusiasmo de su afición en el último cuarto no les tembló el brazo. Jugaron un baloncesto de alta intensidad y sentenciaron el choque con cinco minutos de antelación con una cuádruple jugada que tumbó a los 76ers. Herro ofreció a Bam Adebayo la asistencia para un maravilloso 'alley-oop' y, segundos después, dio a Max Strus el pase para el triple del 99-86 que forzó el tiempo muerto de Doc Rivers.



Poco después, fue Butler en sellar un potente mate tras un 'alley-oop' y Oladipo metió el triple del 104-89. El margen se incrementó hasta los 16 puntos del definitivo 119-103 para unos Heat que hicieron los deberes en los dos partidos en casa y que pueden dar un golpe en la mesa el próximo viernes, cuando la serie se desplazará a Philadelphia.



EFE