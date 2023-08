Nairo Quintana sobre no competir este año: ‘No tener un dorsal duele’

Nairo Quintana está presente en la Vuelta a España 2023. El colombiano viajó a tierras europeas para acompañar a los equipos y allí tuvo la oportunidad de hablar con algunos de los colombianos y también con los directores del UAE y el Movistar.



Pues bien, en diálogo con Caracol Televisión, el boyacense se refirió al rendimiento de los colombianos en la competencia y también expresó su dolor de no estar compitiendo.



"No tener el dorsal duele, pero siempre hay que visualizarse, soñar y esperamos que sea posible. De lo contrario, poder disfrutar, de alguna manera, del entorno del ciclismo", señaló sobre no estar corriendo a alto nivel.

Por su parte habló de los colombianos participantes y aseguró que las posibilidades de triunfo pasan por Juan Sebastián Molano: "Como lo dije desde un comienzo, están muy concentrados en luchar por una victoria de etapa y seguramente lo harán bien. Este martes hay oportunidad para Juan Sebastián Molano y es para lo que vienen concentrados a esta vuelta".



Además, dio su ganador de la Vuelta a España: " Creo que la gente está pasando muy por alto y desapercibido a Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) y no será la sorpresa porque no cabría decirlo de esa manera , menos cuando viene de ser el gran campeón del Tour de Francia. Va a ser el hombre a vencer en esta carrera, sin duda".



Finalmente, comentó que le encanta la carrera española y que no podía no estar como espectador: "Es una carrera que siempre me ha gustado mucho y no podía no salir a verla, estando aquí en mi segunda casa. Estuve saludando a mis amigos, a la gente, así que todo ha estado muy bien.