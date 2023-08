¿Visita fue planeada? Nairo habló con directores de equipos World Tour

Nairo Quintana fue sorprendido en las últimas horas en Arinsel, Andorra, donde asistió a la etapa 3 de la Vuelta a España y allí tuvo la oportunidad de ver el triunfo de Remco Evenepoel en esa jornada.



No obstante, este martes, el colombiano nuevamente acompañó al pelotón para la etapa 4 que transcurre entre Andorra La Vella y Tarragona, etapa de media montaña.



Allí, el boyacense fue visto charlando con algunos corredores colombianos como Juan Sebastián Molano entre otros colegas, pero a su vez fue captado hablando con dos directores de escuadras del World Tour.

Nairo fue visto hablando con el director del UAE Team Emirates, Joxean Fernández Matxin y también con un viejo conocido para el colombiano como es el director del Movistar, Eusebio Unzué.



El colombiano dialogó con ambos directores en la previa de la etapa 4 y este hecho ha generado todo tipo de especulaciones ya que su visita en la Vuelta a España no habría sido casualidad.



Recordemos que Nairo lleva más de un año sin equipo y desde entonces ha venido conversando con varios equipos para volver a correr. No obstante, no se ha concretado nada serio.



Vale señalar que el nacido en Cómbita ha sido vinculado con equipos como el Corratec, el Bahréin Victorious, Astana, AG2R, Intermarché, entre otros.