Rigo Urán no dudó: ¿Quién es mejor Nairo Quintana o Egan Bernal?

Rigoberto Urán es uno de los grandes exponentes del ciclismo colombiano y aunque no tuvo la posibilidad de conquistar una gran vuelta fue el encargado de abrir la puerta a que otros colombianos las obtuvieran.



El nacido en Urrao es considerado entre los 5 mejores ciclistas de la historia del país, pero él sabe que delante hay varios corredores con mejor palmarés como es el caso de Nairo Quintana o Egan Bernal.



Pues bien, recientemente, el colombiano fue preguntado sobre quién es el mejor ciclista de la historia del país y allí Urán no titubeó con su respuesta. La respuesta del corredor se basó en la importancia de los títulos y no por amistad ni nada relacionado.

“Para mí el corredor más importante se llama Egan Bernal, porque ganó el Tour de Francia, que es la competencia más importante. Nairo Quintana es otro de los destacados porque tiene un montón de carreras ganadas en las Grandes Vueltas”, mencionó.



De igual manera, Rigo espera que el país regrese al podio de una gran vuelta con la nueva generación de ‘escarabajos’.



“Hace rato, no tenemos a un ciclista en el podio en una de las grandes vueltas. El último fue Egan en 2019. Y la verdad, es muy berraco porque tuvo un accidente grave. Antes muy berraco porque se volvió a parar. En estos últimos años a los pelados les ha faltado. Uno quisiera volver a la época donde eran protagonistas los colombianos. Yo compartí un Giro de Italia con Nairo y ganamos como 3 o 4 etapas y uno quiere que vuelva a pasar eso”, concluyó.



Vale señalar que Urán se encuentra en la parte final de su temporada este año donde no ha tenido grandes resultados en las carreras que participó.