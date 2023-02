Nairo Quintana fue ignorado por el Movimiento por un Ciclismo Creíble

Luego de medalla de bronce en los Nacionales de Ruta, la ilusión de Nairo Quintana para tratar de hallar de equipo en Europa volvió a crecer ya que varios equipos todavía tienen plazas disponibles para 2023.



No obstante, el gran obstáculo del colombiano sigue siendo el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), una organización a la que están afiliados varios equipos en la lucha contra dopaje.



De hecho, se cree que el MPCC impulsó un presunto veto a Quintana por su consumo de Tramadol y la pelea ante la UCI en el TAS, lo cual supuso que nadie lo contratara a inicios del año.

Sin embargo, Nairo cambió de estrategia y sabe que primero debe hablar con las autoridades del MPCC y de la UCI para intentar solucionar el tema del veto no oficial.



Con tal mala fortuna, el presidente, Roger Legeay le cerró la puerta y aseguró en diálogo con El Tiempo, quien ya había charlado con la autoridad en días pasados, que mantiene su postura con el colombiano.



"Como seguimiento a su interrogante, le confirmó lo que le dije en la entrevista anterior. No hay ningún cambio", mencionó Legeay.



De igual manera, semanas atrás, el directivo había comentado que: "No hay que invertir las responsabilidades, fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por la UCI y confirmado por el TAS".



Con esto mencionado, Nairo sigue expectante con su situación en Europa la cual debe resolverse antes de inicios de marzo sino deberá buscar alternativas como el ciclismo colombiano entre otros equipos no europeos.